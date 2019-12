Tenaha Tiger Soccer 2019 -2020 Dategameteamtimeplace12-16New Summerfieldgirls/boys5:00New Summerfield1-3Carthagegirls2:00Carthage1-6Waskomgirls/boys5:00Waskom1-9Waskom Tournamentgirls tba Waskom1-11Waskom TournamentgirlstbaWaskom1-14Crockettgirls/boys5:30Crockett1-21Westwoodgirls boys5:00Palestine Westwood1-23Carlislegirls5:00Price1-24Liberty Eylauboys5:30Liberty Eylau1-28Crockettgirls/boys5:30Crockett1-30NS Tournamentgirls/ boystbaNew Summerfield2-1NS Tournamentgirls/ boystbaNew Summerfield2-4Westwoodgirls/ ...

PLEASE LOG IN FOR PREMIUM CONTENT. Our website requires visitors to log in to view the best local news. Not yet a subscriber? Subscribe today!