Shelby County Sheriff's Office Arrest Report
Tue, 03/29/2022 - 7:56am Ourtown1
MONDAY, MARCH 28, 2022
COPELAND, MARY KATHLEEN – 42 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF'S OFFICE DEPUTY JOYCE WILDER – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/GRAND JURY INDICTMENT/THEFT OF PROPERTY >= $2,500 < $30,000 ENHANCED IF AT TRIAL. RELEASED ON A $7,500 FAST ACTION SURETY BOND.
ROBERTS, LOREE DALE – 53 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF'S OFFICE DEPUTY QUADE DAVIS – CHARGE: POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.