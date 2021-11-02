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Panola County Sheriff's Office Arrest Report

Tue, 11/02/2021 - 7:54am Ourtown1

 

MONDAY, NOVEMBER 01, 2021 

 

WILLIAMS, HILAN DESHUN – 29 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JEFFREY MARTIN – CHARGES: PURSUANT TO LOCAL WARRANTS/DISORDERLY CONDUCT DISCHARGE/DISPLAY FIREARM AND GRAND JURY INDICTMENT/CRIMINAL MISCHIEF >=$2,500<$30K. SUBJECT RELEASED ON ONE $500 AND ONE $5,000 OWENS BONDS. 

 RAINS, ANTHONY – 30 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY ROBERT DUNCAN – CHARGES: PURSUANT TO CIBOLA COUNTY NEW MEXICO WARRANTS/FAILURE TO APPEAR/UNAUTHORIZED USE OF VEHICLE (X 2), FAILURE TO APPEAR/INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE WITH INTENT BODILY INJURY (X 2) AND FAILURE TO APPEAR/BURGLARY OF HABITATION (X 2). SUBJECT REMAINS IN CUSTODY. 

 

East Texas Press

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