Panola County Sheriff's Office Arrest Report
Thu, 10/28/2021 - 12:50pm Ourtown1
WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021
BENNETT, MATTHEW THOMAS – 39 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE - DEPUTY RONNIE ENDSLEY - CHARGE: THEFT OF PROPERTY>=$750<$2,500. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
WILLIAMS, CLAYTON JAY – 46 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE - DEPUTY TRAVIS CURRY - CHARGE: THEFT OF FIREARM. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
BOSNALL, BAILEY COLT – 34 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE – CORPORAL JESUS MARTINEZ – CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY, CRIMINAL MISCHIEF GREATER THAN OR EQUAL TO ONE HUNDRED DOLLARS LESS THAN SEVEN HUNDRED FIFTY DOLLARS, ASSAULT. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.