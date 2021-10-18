Panola County Sheriff's Office Arrest Report
SATURDAY, OCTOBER 16, 2021
WILSON, WILLIAM JOEL – 46 – ARRESTED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER CHANCE COMMANDER. CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED SECOND. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HATCHETT, KENNY, III – 17 – ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER PATTERSON, JAMES. CHARGES: RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT, DISORDERLY CONDUCT. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
JONES, LATOSHA MAE – 40 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF'S OFFICE DEPUTY DAVIS, QUADE. CHARGES: EVADING ARREST/DET W/VEH, RECKLESS DRIVING. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
POPE, DAVID DEWAYN – 43 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY DAVIS, QUADE. CHARGE: RECKLESS DRIVING. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
FLEMING, JOEL B. – 48 – ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER WILLIAMSON, ANDREW. CHARGE: VIOLATION OF COMMUNITY SUPERVISION/ INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE W/INTENT BODILY INJURY. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
SUNDAY, OCTOBER 17TH, 2021
RUSSELL, JORDAN GERALD – 20 – ARRESTED BY TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER ZACH MCBRIDE – CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED/ OPEN ALCOHOL CONTAINER. SUBJECT WAS RELEASED ON A $1,500 FAST ACTION SURETY BOND.
KIRKLAND, BODIE TODD – 34 – ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT SERGEANT JAMES PATTERSON – CHARGE: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY. SUBJECT WAS RELEASED ON A $1,500 PERSONAL RECOGNIZANCE BOND.
HARRIS, MONTERIO DEWAYNE – 29 – ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT SERGEANT DAVID FITTS – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/ TERRORISTIC THREAT. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
JEFFERSON, MARCUS DEANTHON – 37 – ARRESTED BY TATUM POLICE DEPARTMENT OFFICER BOBBY JONES – CHARGE: PUBLIC INTOXICATION. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
PARKER, WESLEY RYAN – 30 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY MCLEMORE, TOREY – CHARGE: ASSAULT (PHYSICAL CONTACT). SUBJECT REMAINS IN CUSTODY