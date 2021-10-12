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Panola County Sheriff's Office Arrest Report

Tue, 10/12/2021 - 8:52am Ourtown1

 

MONDAY, OCTOBER 11, 2021 

 

BROWN AMI KAY – 37 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY RONNIE ENDSLEY – CHARGE: AMENDED BENCH WARRANT/EVADING ARREST/DETENTION WITH A VEHICLE. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY. 

BROWN TIRRELL DWAYNE – 28 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY – QUADE DAVIS – CHARGES: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PG 2 >=1G<4G AND UNLAWFUL CARRYING A WEAPON. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

RICHARDSON KADIJAH – 27 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY QUADE DAVIS – POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE PG 2 < 1 G. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

East Texas Press

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