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Panola County Sheriff's Office Arrest Report

Mon, 10/11/2021 - 9:58am Ourtown1

 

SUNDAY, OCTOBER 10, 2021

 

WILLIAMSON, CLINTON ADAM – 32 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CHRISTOPHER HANSEN – CHARGE: PUBLIC INTOXICATION. SUBJECT RELEASED ON A $500 PERSONAL RECOGNIZANCE BOND.

HAWKINS, SANDRA KAY – 51 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JEFFREY MARTIN – CHARGE: UNLAWFUL RESTRAINT. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

WALKER, BRANDON SHANE – 46 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE CORPORAL JESUS MARTINEZ – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

East Texas Press

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