Panola County Sheriff's Office Arrest Report
Mon, 10/11/2021 - 9:58am Ourtown1
SUNDAY, OCTOBER 10, 2021
WILLIAMSON, CLINTON ADAM – 32 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CHRISTOPHER HANSEN – CHARGE: PUBLIC INTOXICATION. SUBJECT RELEASED ON A $500 PERSONAL RECOGNIZANCE BOND.
HAWKINS, SANDRA KAY – 51 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JEFFREY MARTIN – CHARGE: UNLAWFUL RESTRAINT. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
WALKER, BRANDON SHANE – 46 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE CORPORAL JESUS MARTINEZ – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.