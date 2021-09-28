Panola County Sheriff's Office Arrest Report
Tue, 09/28/2021 - 12:11am Ourtown1
SUNDAY, SEPTEMBER 26, 2021
LOVE, DYLAN RYAN – 29 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT SERGEANT BRANDON CEVIK – CHARGES: PURSUANT TO LOCAL WARRANTS/BOND FORFEITURE/FAILURE TO APPEAR/BURGLARY OF VEHICLES, BOND FORFEITURE/FAILURE TO APPEAR/EVADING ARREST DETENTION AND BOND FORFEITURE/FAILURE TO APPEAR/ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOLLIE, MATTHEW JR – 20 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER LOGAN HARRIS – CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE WITH WEAPON, THEFT OF FIREARM AND UNLAWFUL CARRYING WEAPON. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.