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Panola County Sheriff's Office Arrest Report

Tue, 09/14/2021 - 6:57pm Ourtown1

 

MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021 

SIMON, ALLYSON LYNN – 36 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY GILLIE, STEPHEN- CHARGE: DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES.SUBJECT WAS RELEASED ON TIME TO PAY.

SHIRES, MICHAEL ODELL – 39 – ARRESTED BY - PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY GILLIE, STEPHEN – CHARGE: ASSAULT FAM/HOUSE. SUBJECT WAS TRANSPORTED TO GREGG COUNTY.

MILAM, CRAIG MITCHELL – 32 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY MCNAIR, COLTON – CHARGE: PUBLIC INTOXICATION. SUBJECT WAS RELEASED ON TIME TO PAY.

 

East Texas Press

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