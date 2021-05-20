PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: WEDNESDAY, MAY 19, 2021
HUTTO, SHEILA LYNN – 52 – ARRESTED BY – PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY STEPHEN GILLIE
– CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE IS INVALID,
AND RESISTING ARREST OR TRANSPORT.
ONEAL, LANE REMINGTON – 18 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF SARAH FIELDS – CHARGE:
PURSUANT TO LOCAL WARRANT/ASSAULT CAUSES
BODILY INJURY.
HUTTO, MARK ALAN – 37 – ARRESTED BY – PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY STEPHEN GILLIE
– CHARGES: POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA,
AND TAMPERING OR FABRICATING PHYSICAL
EVIDENCE. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
MASON, GREGORY THOMAS – 32 – ARRESTED BY --
PANOLA COUNTY SHERIFF – SARAH FIELDS– CHARGE:
PURSUANT TO LOCAL WARRANT/BURGLARY OF
HABITATION. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
PRUDEN, JEREMIAH PATRICK – 27 – ARRESTED BY
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER JIM
HARGETT. CHARGEs: DRIVING WHILE INTOXICATED
2ND , AND DRIVING WITH LICENSE INVALID WITH
PREVIOUS CONVICTION/SUSPENSION WITHOUT FINE
RESOLVED. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 42
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00