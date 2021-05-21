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PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: THURSDAY, MAY 20, 2021

Fri, 05/21/2021 - 12:07pm Ourtown1
PCSO Detention Center

BARR, MARK BRANDON – 37 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY
RICHARD MOJICA – CHARGE: TERRORISTIC THREAT
FAMILY/HOUSEHOLD. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY.

CORBELL, PAMELA DIANE – 59 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY QUADE DAVIS –
CHARGE: ASSAULT. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

LAMBORN, DELTON WAYNE – 18 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFFS OFFICE INVESTIGATOR
DAVID GRAY – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL
WARRANT: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY.
SUBJECT WAS RELEASED ON $3,000 FAST ACTION
SURETY BOND.

GRAVES, JAMES LEE – 48 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY QUADE DAVIS.
CHARGE: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
PENALTY GROUP 1 &gt;=4G&lt;200G. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY.

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 44
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

East Texas Press

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