PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: THURSDAY, MAY 20, 2021
BARR, MARK BRANDON – 37 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY
RICHARD MOJICA – CHARGE: TERRORISTIC THREAT
FAMILY/HOUSEHOLD. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY.
CORBELL, PAMELA DIANE – 59 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY QUADE DAVIS –
CHARGE: ASSAULT. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
LAMBORN, DELTON WAYNE – 18 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFFS OFFICE INVESTIGATOR
DAVID GRAY – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL
WARRANT: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY.
SUBJECT WAS RELEASED ON $3,000 FAST ACTION
SURETY BOND.
GRAVES, JAMES LEE – 48 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY QUADE DAVIS.
CHARGE: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
PENALTY GROUP 1 >=4G<200G. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 44
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00