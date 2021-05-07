PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: THURSDAY, MAY 06, 2021
Fri, 05/07/2021 - 2:30pm Ourtown1
PCSO Detention Center
LEWING, MELVIN RAY – 39 – ARRESTED BY – PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY QUADE DAVIS –
CHARGE: DRIVING WHILE LICENSE INVALID/WITH
PREVIOUS CONVICTION/SUSPENSION WITHOUT
FINANCIAL RESPONSIBILITY. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY.
CAPPS, DANIEL KYLE – 35 – ARRESTED BY –
CARTHAGE POLICE DEPARTMENT ROBERT
HAIRGROVE – CHARGE: ASSAULT
FAMILY/HOUSEHOLD MEMBER PREVIOUS
CONVICTION IF AT TRIAL. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 37
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00