PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: THURSDAY, JUNE 25, 2021
Sun, 06/27/2021 - 4:36pm Ourtown1
PCSO Detention Center
SINGLETON, DEANDRE DOMINIQUE – 27 – ARRESTED
BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER PACE,
JOEY – CHARGE: UNAUTH USE OF VEHICLE. SUBJECT
REMAINS IN CUSTODY.
STEPHENSON, LEE CARROLL – 20 – ARRESTED BY
PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY DAVIS, QUADE –
CHARGE: DEADLY CONDUCT, CRIMINAL
MISCHIEF>=$100<$750, FALSE REPORT STATEMENT
OFFICER/AGENT HMO, CRIMINAL TRESPASS.
THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 42
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00