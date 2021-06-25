PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: THURSDAY, JUNE 24, 2021
WILLIAMS, JOSHUA DYLAN – 21 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY COLTON
MCNAIR – CHARGE: POSSESSION DRUG
PARAPHERNALIA. SUBJECT RELEASED ON TIME TO
PAY.
ESSERY, TUCKER DAKOTA – 25 – ARRESTED BY –
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER
ZACK MCBRIDE – CHARGE: POSSESSION MARIJUANA
< 2 OZ. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
THORNE, MICHAEL SEAN – 40 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF SARAH FIELDS – CHARGE:
PURSUANT TO AUSTIN PAROLE WARRANT/PAROLE
VIOLATION/DRIVING WHILE INTOXICATED 3 RD OR
MORE. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
WRIGHT, GEORGE JAMES – 30 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY ROBERT
DUNCAN – CHARGE: ASSAULT. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY.
BROWN, ASHTON THOMAS – 22 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JACOB
SAMFORD – CHARGE: DEADLY CONDUCT. SUBJECT
REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 43
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00