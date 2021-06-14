PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: THURSDAY, JUNE 10, 2021
OSBORN, LATYRA KEAIRA MONDAY – 23 – ARRESTED
BY - PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY
STEPHEN GILLIE - CHARGE: PURSUANT TO LOCAL
WARRANTS/ THEFT OF PROPERTY GREATER THEN OR
EQUAL TO $750 LESS THAN $2500 AND GRAND JURY
INDICTMENT/ CLAIM LOTTERY PRIZE FRAUD
GREATER THAN $200 LESS THAN $10,000. SUBJECT
REMAINS IN CUSTODY.
HAZELWOOD, BRIAN KEITH – 35 – ARRESTED BY -
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY RONNIE
ENDSLEY - CHARGE: PURSUANT TO LOCAL
WARRANT/SURETY TO SURRENDER/CRIMINAL
TRESPASS. THE SUBJECT WAS RELEASED ON A $750 OWENS
BOND.
ESTRADA, ALONSO – 37 – ARRESTED BY –
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER
BRANDON NORMAN – CHARGES: DRIVING WHILE
INTOXICATED 2 ND AND FAIL TO SECURE LOAD.
THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 42
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00