PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: MONDAY, MAY 24, 2021
Wed, 05/26/2021 - 11:26pm Ourtown1
PCSO Detention Center
SALGADO, MARCOS, III – 37 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY STEPHEN GILLIE.
CHARGES: POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA,
AND PURSUANT TO LOCAL WARRANT/THEFT OF
PROPERTY >=$100<$750. THE SUBJECT WAS RELEASED ON
TIME TO PAY, AND $750 OWENS SURETY BOND.
PAYNE, MARKEC CORNEAL – 39 – ARRESTED BY
CARTHAGE POLICE DEPARMENT SERGEANT
BRANDON CEVIK. CHARGES: UNLAWFUL POSSESSION
OF FIREARM BY FELON, POSSESSION OF CONTROLLED
SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 <1G, AND UNLAWFUL
CARRYING OF WEAPON. THE SUBJECT WAS RELEASED ON
A $3,500, A $5,000, AND A $1,500 OWENS SURETY
BONDS.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 40
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00