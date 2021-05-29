PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: FRIDAY, MAY 28, 2021
REEVES, DYLAN RAY – 21 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT DEPUTY STEPHEN
GILLIE – CHARGE: TAIL LAMP REQUIRED. SUBJECT
WAS RELEASED ON TIME SERVED.
SHEPPARD, DARRELL DEMOND – 38 – ARRESTED BY
PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT DEPUTY
CHRIS HANSEN – CHARGES: POSS CS PG 1>=4G<200G
AND POSSESS DRUG PARAPHERNALIA. SUBJECT
REMAINS IN CUSTODY.
TURNER, TASHA NICOLE – 34 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERRIF SARAH FIELDS – CHARGE: BF/FTA
ASSAULT CAUSES BODILY INJURY. SUBJECT WAS
RELEASED ON BOND.
PRESTRIDGE, KENT EDWARD – 35 – ARRESTED BY
PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT DEPUTY
CALAHAN MALONE – CHARGE: VIOLATION OF
COMMUNITY SUPERVISION/ASSAULT CAUSES BODILY
INJURY AND FAILURE TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT
GIVE FALSE INFO. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
THOMAS, TYJUAN LEWAYNE – 21 – ARRESTED BY
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER
BRANDON NORMAN – CHARGE: PURSUANT TO CADDO
PARRISH WARRANT/ POSSESSION OF MARIJUANA
>5LBS <=50LBS. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
NULL, ANTHONY SHAUN – 36 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY DEPUTY CONSTABLE JEREMY NAGLE –
CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT
BF/FTA/RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT.
THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY
PARRISH, CHARLES RANDY – 51 – ARRESTED BY
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER ZACK
MCBRIDE – CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED
WITH CHILD PASSENGER. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY
JONES, JAVARIUS KENTREL – 37 – ARRESTED BY
CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER ANDREW
WILLIAMSON – CHARGES: DELIVERY OF MARIJUANA
>5LBS<=50LBS, AND UNLAWFUL CARRYING OF A
WEAPON. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 43
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00