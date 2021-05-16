PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: FRIDAY, MAY 14, 2021
DOBSON, SHELBY BRIANNE – 25 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY
CALAHAN MALONE – CHARGE: PUBLIC
INTOXICATION. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
LOVE, BRANDON SCOTT – 36 – ARRESTED BY –
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CHANCE
HAYNIE – CHARGE: GRAND JURY
INDICTMENT/CRIMINAL MISCHIEF>=$2,500<$30K.
SUBJECT WAS RELEASED ON A $2,500 PERSONAL
RECOGNIZANCE BOND.
GRUMBLES, AMBER ROSE – 34 – ARRESTED BY –
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER
ZACK MCBRIDE – CHARGE: DRIVING WHILE
INTOXICATED 3 RD OR MORE. SUBJECT REMAINS IN
CUSTODY.
McCLAIN, DONALD LEON – ARRESTED BY – PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY QUADE DAVIS –
CHARGES UNKOWN AT THIS TIME. SUBJECT REMAINS
IN CUSTODY.
LEJUENE, TIFFANY MARIE – ARRESTED BY
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFTY TROOPER JOEY PACE
– CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/GRAND
JURY INDICTMENT/CLAIM LOTTERY PRIZE FRAUD
>$10K. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 37
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00