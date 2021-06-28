PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: FRIDAY, JUNE 25, 2021
SINGLETON, DEANDRE DOMINQUE – 27 – ARRESTED
BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER JOEY
PACE. CHARGE: UNAUTHORIZED USE OF VEHICLE.
THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
STEPHENSON, LEE CARROLL – 20 – ARRESTED BY
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY QUADE
DAVIS. CHARGES: DEADLY CONDUCT, CRIMINAL
MISCHEIF>=$100<$750, FALSE REPORT STATEMENT
OFFICER/AGENT HMO, AND PURSUANT TO RUSK
COUNTY WARRANT/CRIMINAL TRESPASS. SUBJECT
REMAINS IN CUSTODY.
SATURDAY, JUNE 26, 2021
GEORGE, LONNIE RAY – 54 – ARRESTED BY
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFTEY TROOPER KALEB
BULLOCK. CHARGE: DRIVING WHILE
INTOXICATED/OPEN CONTAINER. SUBJECT REMAINS
IN CUSTODY.
SUNDAY, JUNE 27, 2021
WILEY, MICHAEL NOAH – 39 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S DEPUTY MALONE, CALAHAN.
CHARGE: UNAUTH USE OF VEHICLE. SUBJECT
REMAINS IN CUSTODY.
CHAPEL, CHRISTIAN MITCHELL – 26 –ARRESTED BY
PANOLA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY CURRY, TRAVIS.
CHARGE: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PG 3
< 28G AND POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA.
THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
TATUM, DAWN ASHLEY – 39 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF FIELDS, SARAH. CHARGE: ARSON
AND ARSON. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 42
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00