PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: FRIDAY, JUNE 25, 2021
Sun, 06/27/2021 - 4:50pm Ourtown1
PCSO Detention Center
SINGLETON, DEANDRE DOMINQUE – 27 – ARRESTED
BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER JOEY
PACE. CHARGE: UNAUTHORIZED USE OF VEHICLE.
THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
STEPHENSON, LEE CARROLL – 20 – ARRESTED BY
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY QUADE
DAVIS. CHARGES: DEADLY CONDUCT, CRIMINAL
MISCHEIF>=$100<$750, FALSE REPORT STATEMENT
OFFICER/AGENT HMO, AND PURSUANT TO RUSK
COUNTY WARRANT/CRIMINAL TRESPASS. SUBJECT
REMAINS IN CUSTODY.
SATURDAY, JUNE 26, 2021
GEORGE, LONNIE RAY – 54 – ARRESTED BY
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFTEY TROOPER KALEB
BULLOCK. CHARGE: DRIVING WHILE
INTOXICATED/OPEN CONTAINER. SUBJECT REMAINS
IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 39
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00