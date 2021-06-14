PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: FRIDAY, JUNE 11, 202
SMITH, LISA LANE – 43 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JOSH NAGLE.
CHARGES: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
PENALTY GROUP 1 <1G, POSSESSION OF PENALTY
GROUP 1 >=1G<4G, POSSESSION OF CONTROLLED
SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 >=4G<200G,
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY
GROUP 3 <28G. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
NELSON, LARRY – 53 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF'S OFFICE DEPUTY TOREY
MCLEMORE. CHARGES: POSSESSION OF CONTROLLED
SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 <1G, POSSESSION OF
PENALTY GROUP 1>=1G<4G, POSSESSION OF
CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 1
>=4G&;200G, POSSESSION OF CONTROLLED
SUBSTANCE PENALTY GROUP 3 <28G. SUBJECT
REMAINS IN CUSTODY.
SATURDAY, JUNE 12, 2021
THOMPSON, DEBRA FAY – 52 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY QUADE DAVIS.
CHARGE: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
PENALTY GROUP 1 <1G. THE SUBJECT WAS RELEASED ON
A $3,500 OWENS SURETY BOND.
BRYANT, BRANDON TERELL – 37 – ARRESTED BY
CARTHAGE POLICE DEPARTMENT SERGEANT JAMES
PATTERSON. CHARGE: PUBLIC INTOXICATION.
THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
BURNS, ROBIN NICOLE – 38 – ARRESTED BY
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY TROOPER
BRANDON NORMAN. CHARGE: DRIVING WHILE
INTOXICATED. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
GRAY, MICHAEL GARRETT – 25 – ARRESTED BY
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JARED
BAILEY. CHARGES: RESIST ARREST SEARCH OR
TRANSPORT, RECKLESS DRIVING, LICENSE
CARRIED/EXHIBITED ON DEMAND 3RD , DRIVING WHILE
LICENSE INVALID WITH PREVIOUS
CONVICTION/SUSPENSION WITHOUT FINE RESOLVED.
SUBJECT WAS RELEASED ON A $1,500, A $1,000 (X3)
FAST ACTION SURETY BONDS.
SUNDAY, JUNE 13, 2021
JONES, CHAD WESLEY – 27 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JASON
GRADBERG. CHARGE: BURGLARY OF HABITATION.
SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
PARKER, WESLEY RYAN – 30 – ARRESTED BY PANOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CALAHAN
MALONE. CHARGE: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY
FAMILY VIOLENCE. THE SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 42
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00