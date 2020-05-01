Panola County Arrest Report: Wednesday, April 29, 2020 - Thursday, April 30, 2020
Fri, 05/01/2020 - 11:02am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center
WEDNESDAY, APRIL 29, 2020
HINTON, BOBBY ROY JR. - 42 - ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CHRIS HANSEN – CHARGE BOND FORFITURE, FAILURE TO APEAR, FAIL TO IDENTIFY – GIVING FALSE / FICTITIOUS INFORMATION. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 31
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
THURSDAY, APRIL 30, 2020
NO ARREST TO REPORT
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 30
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
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