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Panola County Arrest Report: Wednesday, April 29, 2020 - Thursday, April 30, 2020

Fri, 05/01/2020 - 11:02am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center

WEDNESDAY, APRIL 29, 2020

 

HINTON, BOBBY ROY JR. - 42 - ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CHRIS   HANSEN – CHARGE BOND FORFITURE, FAILURE TO APEAR, FAIL TO IDENTIFY – GIVING FALSE / FICTITIOUS INFORMATION. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 31

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

 

THURSDAY, APRIL 30, 2020

 

NO ARREST TO REPORT

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 30

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

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