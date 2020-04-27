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Panola County Arrest Report: Sunday, April 26, 2020

Mon, 04/27/2020 - 11:39am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center

 PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE

ARREST REPORT

 

FRIDAY, APRIL 24, 2020

 

NO ARRESTS

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 31

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

SATURDAY, APRIL 25, 2020

 

JORDAN, CHRISTINE MISHELLE – 31 – ARRESTED BY – DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER KALEB BULLOCK – CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

NUNEZ, HOPE LEE – 35 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER MARK MUTINA – CHARGE: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

FLEMING, ASHLIE MICHELLE – 29 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER VENESIA SCHROTH – CHARGE: TERRORISTIC THREAT. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 34

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

SUNDAY, APRIL 26, 2020

 

SPENCER, KENNETH LEE – 42 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER MARK MUTINA – CHARGE: PUBLIC INTOXICATION. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 33

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

 

 

 

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