Panola County Arrest Report: Sunday, April 26, 2020
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
ARREST REPORT
FRIDAY, APRIL 24, 2020
NO ARRESTS
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 31
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
SATURDAY, APRIL 25, 2020
JORDAN, CHRISTINE MISHELLE – 31 – ARRESTED BY – DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER KALEB BULLOCK – CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
NUNEZ, HOPE LEE – 35 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER MARK MUTINA – CHARGE: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
FLEMING, ASHLIE MICHELLE – 29 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER VENESIA SCHROTH – CHARGE: TERRORISTIC THREAT. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 34
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
SUNDAY, APRIL 26, 2020
SPENCER, KENNETH LEE – 42 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER MARK MUTINA – CHARGE: PUBLIC INTOXICATION. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 33
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00