Panola County Arrest Report: Monday, May 4, 2020
Tue, 05/05/2020 - 11:48am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
ARREST REPORT
MONDAY, MAY 04, 2020
HOUSER, JERRY - 43 - ARRESTED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFTEY TROOPER CHANCE COMMANDER. CHARGES: DRIVING WHILE INTOXITED WITH OPEN CONTAINER, POSSION OF MARIJUIANA <2 OZ, POSSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 3 <28 GRAMS, POSSION CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 <1 GRAM. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 32
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
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