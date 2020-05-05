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Panola County Arrest Report: Monday, May 4, 2020

Tue, 05/05/2020 - 11:48am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center

 PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE

ARREST REPORT

 

MONDAY, MAY 04, 2020

 

HOUSER, JERRY - 43 - ARRESTED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFTEY TROOPER CHANCE COMMANDER.  CHARGES: DRIVING WHILE INTOXITED WITH OPEN CONTAINER, POSSION OF MARIJUIANA <2 OZ, POSSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 3 <28 GRAMS, POSSION CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 <1 GRAM.  SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

 

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 32

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

 

 

 

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