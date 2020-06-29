Panola County Arrest Report: June 23, 2020 - June 28, 2020
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT
TUESDAY, JUNE 23, 2020
MALLARD, DYQAVION DEMERRELL – 23 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JARED BAIELY. CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT AGAINST PUBLIC SERVANT, EVADING ARREST DETENTION W/VEHICLE. SUBJECT WAS RELEASED ON A $7,500, AND A $3,000 FAST ACTION SURETY BONDS.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 25
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
WEDNESDAY, JUNE 24, 2020
NO ARRESTS
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 25
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
THURSDAY, JUNE 25, 2020
ONEY, MICHELLE LYNN – 35 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER SHELLY AVERY – CHARGE: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE. SUBJECT RELEASED ON A $1,500 PERSONAL RECOGNIZANCE BOND WITH CONDITIONS.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 24
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
FRIDAY, JUNE 26, 2020
NO ARREST TO REPORT.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 24
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
SATURDAY, JUNE 27, 2020
NO ARREST TO REPORT.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 24
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
SUNDAY, JUNE 28, 2020
BAKER, DONALD GAYLE – 59 – ARRESTED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFTEY TROOPER BRANDON NORMAN. CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA <2OZ, AND POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
RESENDIZ, OMAR – 30 – ARRESTED BY DEPARMENT OF PUBLIC SAFTEY TROOPER ZACH MCBRIDE. CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 26
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00