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Panola County Arrest Report: Friday, May 8, 2020 - Sunday, May 10, 2020

Mon, 05/11/2020 - 7:49am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center

 PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT

 

FRIDAY, MAY 08, 2020

 

NO ARREST TO REPORT

 

SATURDAY, MAY 09, 2020

 

NO ARREST TO REPORT

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 28

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

SUNDAY, MAY 10, 2020

 

SANCHEZ, AUGUSTIN PABLO - 37 - ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER MARK MUTINA. CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT WAS RELEASED ON A $750 GRAVES SURETY BOND.

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 27

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

 

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