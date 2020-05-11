Panola County Arrest Report: Friday, May 8, 2020 - Sunday, May 10, 2020
Mon, 05/11/2020 - 7:49am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center
PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT
FRIDAY, MAY 08, 2020
NO ARREST TO REPORT
SATURDAY, MAY 09, 2020
NO ARREST TO REPORT
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 28
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
SUNDAY, MAY 10, 2020
SANCHEZ, AUGUSTIN PABLO - 37 - ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER MARK MUTINA. CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT WAS RELEASED ON A $750 GRAVES SURETY BOND.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 27
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
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