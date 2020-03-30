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Panola County Arrest Report: Friday, March 27, 2020 - Sunday, March 29, 2020

Mon, 03/30/2020 - 10:24am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center

 PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT

 

FRIDAY, MARCH 27, 2020

 

JONES, CARLY CARROLL – 35 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2 CHARLES BLUE – CHARGES: PURSUANT TO LOCAL WARRANTS/POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA (X2). SUBJECT RELEASED ON TWO PERSONAL RECOGNIZANCE BONDS.

 

BOUNDS, BRANDON MARK – 37 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2 CHARLES BLUE – CHARGES: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/BURGLARY OF BUILDING AND PURSUANT TO BRAZORIA COUNTY WARRANT/THEFT PROPERTY < $2,500 TWO OR MORE WITH PREVIOUS CONVICTION. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

DUNCAN, JACOB RYAN – 23 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CHRISTOPHER HANSEN – CHARGES: ASSAULT FAMILY/HOUSE MEMBER IMPEDE BREATH/CIRCULATE AND ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 37

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

SATURDAY, MARCH 28, 2020

 

NO ARREST

 

SUNDAY, MARCH 29, 2020

 

OPPENHEIMER, STEPHANIE BROOKE - 33 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY TRAVIS WILSON – CHARGE: INJURY CHILD/ELDERLY/DISABLE WITH INTENT BODILY INJURY. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

TERRELL, CEDRIC LAKENNETH – 57 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER MARK MUTINA – CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 38

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

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