PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: WEDNESDAY, MARCH 11, 2020
Thu, 03/12/2020 - 1:35pm Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center
LAMPLEY, BAILEY WAIN – 20 – ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER MARK MUTINA. CHARGE: FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTIOUS INFORMATION. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
RHODES, JEREMY BLANE – 44 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF KEVIN LAKE. CHARGE: COMMITMENT/DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 44
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
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