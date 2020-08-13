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 PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: WEDNESDAY, AUGUST 12, 2020

Thu, 08/13/2020 - 9:31am Ourtown1
Panola County Detention Center

 

WILLIAMS, JAI DONRE – 27 – ARRESTED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER CHANCE COMMANDER – CHARGE: POSSESSION OF MARIJUANA <2OZ – SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

HOUSE, ZIMAN MARRIA – 20 – ARRESTED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER CHANCE COMMANDER – CHARGE: POSSESSION OF MARIJUANA <2OZ – SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 28

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

 

East Texas Press

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Timpson, TX 75975
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