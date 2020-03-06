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 PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: TUESDAY, MARCH 03, 2020

Fri, 03/06/2020 - 12:49pm Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center

 PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE

ARREST REPORT

 

TUSEDAY, MARCH 03, 2020

 

REED, KEVIN LOUIS – 50 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY RONNIE ENDSLEY. CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/SURETY TO SURRENDER/POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 <1G. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

JOHNSON, CHRISTOPHER JAMES – 37 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY RICHARD MOJICA. CHARGES: EVADING ARREST/DETENTION WITH VEHICLE, EVADING ARREST/DETENTION, RECKLESS DRIVING, AND POSSESSION OF MARIJUANA <2OZ. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

 

 

PIPKIN, LARRY, Jr. – 41 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JOSH NAGLE. CHARGES: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 <1G, PURSUANT TO LOCAL WARRANT/BOND FORFITURE/FAILURE TO APPEAR/DRIVING WHILE INTOXICATED, AND PURSUANT TO AUSTIN PAROLE WARRANT/PAROLE VIOLATION POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 >=1G<4G. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

CLARK, KARA ELIZABETH – 31 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JOSH NAGLE. CHARGE: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE PENALTY GROUP 1 <1G, AND DISPLAY FICTIOUS LICENSE PLATE. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 48

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

 

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