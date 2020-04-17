PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: Tuesday, April 14, 2020 - Thursday, April 16, 2020
Fri, 04/17/2020 - 12:42pm Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center
TUESDAY, APRIL 14, 2020
NO ARRESTS
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 32
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
WEDNESDAY, APRIL 15, 2020
WALKER, AUSTEN LYN - 21 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JARED BAILEY – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT - CRIMINAL MISCHIEF>=$2,500<$30K. SUBJECT RELEASED ON A $2,500.00 PUBLIC RECOGNIZANCE BOND.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 31
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
THURSDAY, APRIL 16, 2020
SHULL, DONALD GLEN – 59 –ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CHRIS HANSEN – CHARGE: CRIMINAL TRESPASS. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 32
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
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