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 PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: Tuesday, April 14, 2020 - Thursday, April 16, 2020

Fri, 04/17/2020 - 12:42pm Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center

 

TUESDAY, APRIL 14, 2020

 

NO ARRESTS

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 32

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

WEDNESDAY, APRIL 15, 2020

 

WALKER, AUSTEN LYN - 21 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JARED BAILEY – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT - CRIMINAL MISCHIEF>=$2,500<$30K. SUBJECT RELEASED ON A $2,500.00 PUBLIC RECOGNIZANCE BOND.

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 31

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

THURSDAY, APRIL 16, 2020

 

SHULL, DONALD  GLEN – 59 –ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY CHRIS HANSEN – CHARGE: CRIMINAL TRESPASS. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.

 

 

HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 32

HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00

 

 

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