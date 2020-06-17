PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: June 10, 2020 - June 16, 2020
WEDNESDAY, JUNE 10, 2020
NO ARREST
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 25
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
THURSDAY, JUNE 11, 2020
MOSES, WALTER LEE JR – 43 – ARRESTED BY – CARTHAGE POLICE DEPARTMENT INVESTIGATOR BRACK LAGRONE – CHARGES: ASSAULT FAMILY/HOUSE MEMBER IMPEDE BREATH/CIRCULATE, ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE, CRIMINAL TRESPASS, CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750 AND PURSUANT TO LOCAL WARRANT/MOTION TO REVOKE/DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
JACKSON, JOSHUA LEE – 34 – ARRESTED BY – PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY TRAVIS WILSON – CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/CRIMINAL TRESPASS. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 27
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
FRIDAY, JUNE 12, 2020
WEBSTER, DANNIE RAY, Jr. – 48 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JASON GRADBERG. CAHRGES: PURSUANT TO HARRISON COUNTY WARRANTS/SEXUAL ASSAULT CHILD (X2). SUBJECT WAS TRANSPORTED.
TANNER, CHRISTI SMITH – 46 – ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER COURTNEY BRADY. CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
SATURDAY, JUNE 13, 2020
NO ARREST TO REPORT.
SUNDAY, JUNE 14, 2020
WELCOME, ANTHONY BURRELL, Jr. – 27 – ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT OFFICER JAMES PATTERSON. CHARGES: ASSAUTL CASUES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE (X2). SUBJECT WAS RELEASED ON A $1,500 PERSONAL RECOGNIZANCE BOND (X2).
ROYBAL, ZACARI JAMES – 33 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JARED BAILEY. CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/HARBORING RUNAWAY CHILD. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
PENA, CRYSTAL NICOLE – 31 – ARRESTED BY PANOLA COUTNY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY RANDY PAYNE. CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/HARBORING RUNAWAY CHILD. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
PENA MICHELLE CHRISTIANA – 36 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY RANDY PAYNE. CHARGE: PURSUANT TO LOCAL WARRANT/HARBORING RUNAWAY CHILD. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
PEACE, DWAIN CRAIG – 34 – ARRESTED BY PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE DEPUTY JARED BAILEY. CHARGE: DISORDERLY CONDUCT. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 29
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
MONDAY, JUNE 15, 2020
JOHNSON, MICHAEL DION – 29 – ARRESTED BY -DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER CHANCE COMMANDER – CHARGE: POSSESSION MARIJUANA < 2 OZ. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
SPENCER, KASHAD AUBREY OTIS – 27 - ARRESTED BY - DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER CHANCE COMMANDER – CHARGE: POSSESSION MARIJUANA < 2 OZ. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 27
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
TUESDAY, JUNE 16, 2020
NO ARRESTS
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 25
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00