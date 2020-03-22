PANOLA COUNTY SHERIFF’S OFFICE ARREST REPORT: Friday, March 20, 2020 - Saturday, March 21, 2020
Sun, 03/22/2020 - 11:59am Ourtown1
Panola County Sheriff's Office - Detention Center
FRIDAY, MARCH 20, 2020
CAMPOS-RIVERA, JOSE I – 27 – ARRESTED BY CARTHAGE POLICE DEPARTMENT INVESTIGATOR BRACK LAGRONE. CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT REMAINS IN CUSTODY.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 32
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
SATURDAY, MARCH 21, 2020
PENUELL, STEDMAN CARSON – 22 – ARRESTED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY STATE TROOPER KALEB BULLOCK. CHARGE: DRIVING WHILE INTOXICATED. SUBJECT WAS RELEASED ON A $750 PERSONAL RECOGNIZANCE BOND.
HOUSED FOR PANOLA COUNTY: 30
HOUSED FOR SHELBY COUNTY: 00
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