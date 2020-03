Angel Kristian De La Rosa, 16, of Joaquin, passed away Wednesday, February 26, 2020, in Joaquin.

Visitation will be held from 1:00 p.m. to 2:00 p.m., Sunday, March 1, 2020, at Watson & Sons Funeral Home in Center. Funeral service will follow at 2:00 p.m.

Angel was born June 11, 2003, in Philadelphia, Pennsylvania, to Cesar De La Rosa and Rebecca Coronado De La Rosa. He was presently a student at Joaquin ISD and was very involved in the athletic department. Angel was a member of Old Center Baptist Church.

He is survived by his parents, Cesar De La Rosa and Rebecca Coronado De La Rosa; sister and brothers, Tomasa M. De La Rosa of Philadelphia, Pennsylvania, Cesar De La Rosa Jr. of Keatchie, Louisiana, and Diamond M. De La Rosa of Redding, Pennsylvania; nieces, Angeline Flores and Gaia De La Rosa; aunts and uncles, Ruby Garza, Jessica Chavez, Elaine Chavez, Mary Jane Marcus, Sandra Lynn Leonard, Fonso Chavez, and Susie Davis of Joaquin; numerous cousins; and special friend, Kim Davis.

Online condolences & tributes can be sent at www.watsonandsonsfuneralhome.com

Angel Kristian De La Rosa, de 16 años, de Joaquín, falleció el Miércoles 26 de Febrero de 2020 en Joaquín.

La visita se llevará a cabo desde la 1:00 p.m. hasta las 2:00 p.m., Domingo 1 de Marzo de 2020, en la funeraria Watson & Sons en Center. El funeral se llevará a cabo a las 2:00 p.m.

Angel nació el 11 de Junio de 2003 en Philadelphia, Pennsylvania, hijo de Cesar De La Rosa y Rebecca Coronado De La Rosa. Actualmente era estudiante en Joaquin ISD y estaba muy involucrado en el departamento de atletismo. Angel era miembro de la Iglesia Bautista Old Center.

Le sobreviven sus padres, Cesar De La Rosa y Rebecca Coronado De La Rosa; hermana y hermanos, Tomasa M. De La Rosa de Philadelphia, Pennsylvania, Cesar De La Rosa Jr. de Keatchie, Louisiana, y Diamond M. De La Rosa de Redding, Pennsylvania; sobrinas, Angeline Flores y Gaia De La Rosa; tías y tíos, Ruby Garza, Jessica Chavez, Elaine Chavez, Mary Jane Marcus, Sandra Lynn Leonard, Fonso Chavez, and Susie Davis de Joaquin; amiga especial, Kim Davis.

Las condolencias y homenajes en línea se pueden enviar a www.watsonandsonsfuneralhome.com