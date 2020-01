DATEGARRISONJOAQUINMARTINSVILLESAN AUGUSTINESHELBYVILLETENAHATIMPSONWODEN 1-10-20-21-12-02-01-11-11/3ShelbyvilleTenahaTimpson@ Woden@ Garrison@ Joaquin@ Martinsville S. A. 37-55 L28-84 L25-71 L38-40 L55-37 W84-28 W 71-25 W40-38 W1/7Martinsville @ ...

PLEASE LOG IN FOR PREMIUM CONTENT. Our website requires visitors to log in to view the best local news. Not yet a subscriber? Subscribe today!