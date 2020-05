PANOLA COLLEGE: Panola College announces spring 2020 honor graduates

Panola College proudly announces the spring 2020 honor graduates. These students have maintained a high grade point average (GPA) while completing their academic studies at Panola College.

View the full list below:

Summa Cum Laude (3.90-4.00)

Mitchell Brown Fountain, Center

Abigail Garcia, Carthage

Kaitlynn Renee George, Sulphur Springs

Justin Alejandro Gonzales, Point

Tristin Hughes, Brookeland

Miguel Mendoza, Tenaha

Magna Cum Laude (3.75-3.89)

Kaden Richard Arvello, Center

Daniel Quetzala Castillo, Garrison

Nash Joseph Coultas, Carthage

Ashlee Marie Downing, Garrison

Alan Flores, Tenaha

Esther Hernandez, Carthage

Katelyn Rae Martinez, Tenaha

Taylor Mills, Carthage

Railey Breanne Oates, Lufkin

Elizabeth Nicole Offer, Bethany, La

Alyssa Joy Oliver, Mount Enterprise

Toree Meshell Scott, Athens

Dominick Shortridge, Beckville

Cum Laude (3.50-3.74)

Jonathan Quincy Ariza, Center

Nathaniel Lee Bergeron, Tenaha

Christopher Blackmon, Carthage

Lani Rene Blohm, Marshall

Laiton Parker Braddock, Timpson

Amber Bragg, San Augustine

Taylor DeAnne Bragg, Shelbyville

Demetre Dominique Brewster, Marshall

Brooke Nicole Brown, Marshall

Jessica DeAnne Burns, Marshall

Abbey Elizabeth Bybel, White Oak

Keith A. Coleman, Carthage

Misty Nicole Coleman, Beckville

Jeremy Wayne Dean, Beckville

Lucy Okimodimome Eke, Carthage

Luz Herendira Gomez, Center

Cheryl Grubbs, Longview

Jenny Harvey, Center

Amber Jones, Mount Enterprise

Clayton Trent Jones, San Augustine

Milagros Aide Lune, Joaquin

Martha Diana Moreno, Marshall

Abigail Christine Parrish, Nacogdoches

Kamryn Nicole Powell, Diana

Karla S. Raines, Beckville

Lizbeth A. Salgado, Marshall

Christopher Scroggins, Hemphill

Cameron Scott Stansbury, Groves

Mary Morgan Straughan, Loranger, La

Andi Tomplaint, Sour Lake

Ashlee Brooke Williams, Chandler

Hailey Anne Woodworth, DeBerry